Ángel Expósito: "Colau se ha convertido en la bestia negra del sector turístico"

Ánimo. Saldremos de esta. Seguro. Piensa en tus padres y no te digo en tus abuelos. Es cuestión de tiempo, trabajo, lágrimas y esfuerzo. Y vacunas, por supuesto.

Dicho esto, esta mañana me he puesto a repasar la prensa y he recopilado las perlas del día. Por unos minutos voy a pasar del plasta de Djokovic, de la inflación y de las elecciones en Castilla y León.

1.- Leo en Voz Populi. En 2022 habrá más coches oficiales para el Gobierno de España. Según Hacienda, el Gobierno cuenta con 655 vehículos, y su intención es comprar 118 más. Eso sí, todos híbridos o eléctricos. Así se desprende de la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada al Parque Móvil.