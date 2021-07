La Linterna (21/07/2021) de 20:00-21:00: "Los abandonos de perros se concentran en los meses de verano"

Cada 21 de julio las redes se llenan de fotos del considerado mejor amigo del hombre.... que no es otro que el perro. Fiel hasta decir “basta”, los perros se han convertido en soporte emocional en muchos hogares, en la excusa perfecta para salir de casa cuando no se podía y en un recurso importantísimo en terapias sociales y emocionales. Aunque no está mal recordar todos los días la labor que hacen estos animales de cuatro patas, no podemos dejar pasar la ocasión de hacerlo hoy de manera especial, en el día mundial del perro.