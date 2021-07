La Linterna (16/07/2021) de 20:00-21:00: "Pone un circo y le crecen los enanos."

No sé muy bien de dónde surge el dicho "pone un circo y le crecen los enanos" pero le viene que ni pa' el pelo a Pedro Sánchez. No hace ni una semana que presenta su nuevo Gobierno y ya nadie se acuerda de ello. No hace siete días que ratifica a los ministros (o lo que sean) de Podemos y Cuba salta por aires. Pero es que hace un mes nos anuncia a bombo y platillo la retirada de las mascarillas en el exterior y se dispara ooootra vez la pandemia con las inexorable consecuencias económicas ya, en pleno verano. La guinda: La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado de alarma y, todo ello, aderezado con los independentistas catalanes que siguen a lo suyo, las fianzas ante el Tribunal de Cuentas, los premios (que siguen) a los asesinos de ETA y yo qué sé cuántas pu... ñetas más. Lo dicho. Pone un circo y le crecen los enanos. Aunque la frase me temo que no es políticamente correcta.