La Linterna (06/08/2021) de 20:00-21:00: "Quedan dos jornadas para que acaben los juegos olímpicos"

Quedan dos jornadas para que acaben los juegos olímpicos mas peculiares de la historia reciente, marcados por las restricciones que ha impuesto la pandemia. Y estamos a punto de terminar también una semana que arrancaba con un debate autonómico al que le sigue otro….La Generalitat de Cataluña consiguió un puesto privilegiado en su negociación con el gobierno central arrancando una inversión millonaria para el Prat -que no está muy claro que sea viable porque la izquierda en Barcelona no la apoya- y dejando encima de la mesa una reivindicación que ha hecho saltar las alarmas entre los profesionales médicos. La gestión del MIR…un modelo que ha demostrado su eficacia con creces y que da una calidad en la formación de los especialistas que está lejos de toda duda…Además de servir de red de cohesión territorial que el gobierno de Junts y Esquerra están empeñados en resquebrajar. La otra polémica territorial la arrastramos por la intención del gobierno de señalar a la comunidad de Madrid como causante de casi todos sus problemas. El de ahora es un mantra que se ha encargado de airear el presidente valenciano Ximo Puig, que el ministro Escrivá ha cogido al vuelo y que la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha intentado zanjar. Parece que el gobierno de Ayuso no puede bajar impuestos ni replantear su modelo fiscal para beneficiar a los madrileños. Lo que quieren algunos presidentes autonómicos, los que no son del PP, es que se iguale en las condiciones que sean más ventajosas para ellos….perjudicando las que tienen quienes viven en Madrid. Quizá tendrían que preguntarse por qué el modelo madrileño funciona y el suyo, no.