La Linterna (04/08/2021) de 20:00-21:00: "No ha sido posible el paso a semifinales en baloncesto femenino"

No ha sido posible el paso a semifinales en baloncesto femenino pero tenemos puestas muchas esperanzas en Sandra Sánchez y Damián Quintero en el estreno, mañana, en kárate....Al margen de lo que nos trae todos los días Tokio 2020....La memoria es frágil y nuestro cerebro no está preparado para guardar todo lo que leemos, estudiamos y vivimos…Por eso viene bien de vez en cuando echar la vista atrás y comparar e intentar sacar alguna conclusión que nos ayude a orientarnos hacia la buena dirección.En agosto del año pasado, así en términos generales, se contabilizaban algo más de 22 millones de personas infectadas por COVID-19 en todo el mundo. Ahora hay unos 200 millones. Y con respecto a los fallecidos…nos lamentábamos por aquel entonces de que la pandemia se había cobrado la vida de 800.000 personas. La cifra actual de muertos supera los 4 millones.Da vértigo ponerse a analizar esos datos y comprobar cómo Estados Unidos era el país más afectado y hoy es el que más está peleando porque su población se vacune. Ofreciendo de todo para convencer a sus ciudadanos de que vacunarse es la única manera de frenar el avance del virus. Bien es cierto que la situación política ha cambiado mucho en este último año. De las primeras bromas de Donald Trump y su irreverente discurso sobre los efectos del coronavirus se ha pasado al de Joe Biden y su impulso no solo al proceso de vacunación sino también al cumplimiento de las mínimas medidas de seguridad.