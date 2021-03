¿Es el fin de las cajas de ahorro?

La semana pasada veíamos como un ICONO de Madrid, las Torres Kio, sustituían el gran logo de Bankia por el de Caixa Bank. Se completaba así la primera gran fase de la fusión de ambas entidades. El último capítulo de la historia de la vieja Cajamadrid, que ha sido la protagonista de buena parte de nuestra historia económica en los últimos años. La fusión es todo un símbolo del fin de la era de las Cajas de Ahorros, arrolladas por la crisis económica de 2008, y por una gestión que no supo estar a la altura. Hoy cuando la fusión ya es un hecho, es un momento perfecto para hablar la historia de las cajas de ahorros en España, y en especial de la que ya definitivamente entra en los libros de historia: Cajamadrid. Y se trata sin duda de una historia pavimentada por las mejores intenciones. No en vano, el origen lejano de las cajas está en los montes de Piedad que surgen en Europa a caballo entre la Edad Media y la modernidad. Organizaciones asistenciales de ayuda a los más necesitados frente a los intereses brutales de la época. En España, el pionero fue el de Nuestra Señora del Santo Monte de Piedad de las Ánimas fundado por el Padre Piquer, y del que derivarían no sólo el resto de los montes de piedad españoles, sino, andando el tiempo, la propia Cajamadrid. En el siglo XIX una España que abrazaba depauperada en lo económico el liberalismo encontró en las cajas el complemento necesario a un sistema bancario aun en pañales. Por otro lado, se trataba de fomentar y hacer posible el ahorro entre los más desfavorecidos. Surgió así una red creciente de cajas, que distintas leyes vincularon, en el siglo XIX, a la lucha contra el endémico déficit español, y en el XX, a la financiación de la industrialización pública española. La barra libre de los años locos de la economía española convirtieron un instrumento noble en uno al servicio de intereses políticos de toda índole, según la pulsión de cada comunidad. Es el diluvio del sistema, que lleva a la fractura del sistema de 2008. A su rescate y en algunos casos, como el de Cajamadrid, a su nacionalización. Quizás el de Madrid es el mejor ejemplo de todo ello. Con su implantación nacional, y con su gran imagen de marca, su debacle fue el signo de una era, con tintes incluso chucos de la corrupción política que ha sido una de nuestras vergüenzas nacionales. Tras la fusión de Bankia y Caixa Bank, los últimos vestigios de Cajamadrid han quedado barridos, y con ello, se cierra en capítulo singular de la historia económica de España.

