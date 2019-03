¿Cuál es la edad recomendada para que los menores duerman fuera de casa?

Todos los miércoles en 'La Linterna' saludamos a las compañeras Laura Otón o en esta ocasión a Amparo Latre para hablar en familia, seguramente lo que más nos preocupa. Hoy hablamos de dos situaciones a las que muchos padres se enfrentan de cara al final de curso y al buen tiempo. Si apuntamos, en este caso a niños de primaria a la típica excursión de cinco días a una granja o cinco días a un pueblo escuela y de repente se cierran en banda, ¿hasta dónde les forzamos? Silvia Álava, psicóloga nos ha ayudado con este tema. ''Nos conviene ir trabajando con ellos e ir dándoles una mayor seguridad y una mayor independencia''. Silvia nos explica que si nos encontramos a 2 meses de las vacaciones, vayamos hablando con ellos para que cuando llegue el momento no lo vean como algo extraño.

En la educación de los hijos nos vamos a ver presionados muchas veces y en este tipo de decisiones a veces nos vemos presionados por otros padres. Creemos que es importante no dejarse presionar y no contar todo, porque a veces detrás de él 'no' de un niño hay algo que al peque no le apetece compartir. Silvia Álava apunta al tema del apego. ''Los psicólogos siempre decimos que los niños tienen que tener unos apegos seguros con sus padres. No vínculos de seguridad ni de dependencia''. Los niños se tiene que sentir bien cuando están en casa, pero también cuando llega determinado momento en el que hay que salir y dormir fuera con amigos.

¿Y cuándo ya no son tan pequeños, sino adolescentes?seguro que en muchas familias ya ha salido, en alguna sobremesa, el famoso viaje de fin de curso. Es bastante frecuente la opción de viaje desfase de una semana a Mallorca con el principal objetivo de salir por la noche. Este tema siempre conduce a disputa. Silvia nos aconseja no perder la paciencia e intentar explicarles que porque vayan todos sus compañeros, él no tiene porque ir ni sentirse con la obligación. ''Los padres saben muy bien los chicos que tienen suficiente grado de madurez para ir y que no se van a meter ningún follón''. Es imposible hacer una rama general.

Si es un 'no' por lo menos hay que ofrecer una alternativa. ''No conviene respuestas agresivas''. También hay que explicarles que aunque son mayores, no tienen el dinero para pagar el viaje. E intentar convencerles de que no malgasten el dinero que puedan tener ahorrado.