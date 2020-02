José Manuel Franco se lleva un 'zas' por afirmar que ha llegado para “garantizar los derechos de las mujeres"

Al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Si ustedes no son de Madrid igual no le conocen. Bueno, y si son de Madrid, a lo mejor, tampoco. Fue el secretario general del Partido Socialista de Madrid. Y es un tipo con sentido del humor. Cuando era candidato a la secretaría general dijo aquello de que Madrid sería una nación en un estado plurinacional. Y en aquella campaña, en una entrevista con El Español, este gallego dijo que con su nombre, con su primer apellido y con Pardo de segundo, había que llevarlo con dignidad. Y que su primer acto de precampaña lo hizo un 18 de julio para reírse de sí mismo. Porque, y esto también es textual, “jugar con los apellidos y el origen, que es lo más bonito que hay”. Pues venga.

Franco ha llegado al Gobierno, a la Delegación del Gobierno. Se ha dirigido a una multitud de madrileñas, que han quedado cautivas y desarmadas.

Audio Palabras de José Manuel Franco

Vamos a ver, José Manuel. Dices que una región es rica si sus ciudadanos disfrutan de bienestar. Pues no necesariamente. La riqueza es una condición suficiente para que los ciudadanos tengan bienestar, pero no es una condición necesaria. Para garantizar el bienestar no importa solamente la riqueza. Y dices que vas a garantizar los derechos y las libertades de las mujeres. ¡Dios, qué alegría más grande, José Manuel! Porque en la Comunidad de Madrid, todo el mundo sabe que lo de las mujeres es un sinvivir.

Oye. En tu declaración no has dicho que vas a garantizar los derechos de los madrileños, especialmente de las mujeres… sino simplemente de las mujeres. Imagino que también garantizarás los derechos y libertades de los hombres ¿no? Aunque sea solo un poquito.

Así que, por afirmar que ha llegado para “garantizar los derechos y libertades de las mujeres”, el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!