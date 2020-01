Irene Montero se lleva un 'Zas' por "llevar el feminismo al extremo de convertir a once ministros en mujer"

A la ministra de Igualdad, Irene Montero

La han criticado mucho y el personal no se da cuenta de lo importante que ha sido su designación. En tan sólo seis años, Montero ha pasado de tener un modesto trabajo en una tienda de electrodomésticos a ser ministra y a cobrar una pasta. Uno pensaba que eso solo pasaba en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades… Pues no. También en España.

Y no le han dado un ministerio cualquiera, sino el de Igual-dad, que es la marca del Gobierno, la seña de identidad. Que su vicepresidente decía de todo de la nueva fiscal general y ahora le parece genial, pues no pasa nada. Porque igual da. Que arremetía contra Ana Botella porque fue lo que fue gracias a ser mujer de Aznar y ahora le parece de lo más normal lo de su ministra consorte, pues no pasa nada. Porque igual da.

Y como igual da, ella, que es muy feminista, prometió.

Audio

Consejo de Ministras, eh.

Vamos a ver, Irene. Que yo sé que tú eres muy de igual da pero ha tenido que salir la Real Academia Española para aclararte algo. Escucha lo que te dice la RAE: “Si ese órgano de Gobierno estuviera constituido solo por mujeres, habría de denominarse «Consejo de Ministras»; pero esa fórmula no es gramaticalmente aceptable si en el Gobierno hay ministros varones”. Pero para ti, igual da que solo sean mujeres; igual da, que la mitad sean mujeres y la mitad hombres. Pues no, Irene. No da igual. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado, que así se llama, en la oposición masculino/femenino.

Fíjate tú el absurdo al que se puede llegar por una obsesión enfermiza, que se cura leyendo.

Así que, por llevar el feminismo al extremo de convertir a once ministros en mujer, la ministra de Igualdad, qué paradoja, Irene Montero, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!