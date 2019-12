Iglesias se lleva un 'Zas' por su "simplificación de la causa del problema chileno"

Que ayer fue a la inauguración de la cumbre del clima, porque él está sensibilizado con estas cosas y porque, además, hay que empezar a estar en estos sitios y acostumbrarse a hacer de presidente cuando Sánchez no esté. Bueno, a lo mejor en esos casos Sánchez se lo pide a otra. Ah, pero ¿si se pone mala…? Claro, va corriendo la fila.

Y fue muy esperanzador comprobar que Iglesias ya ha asumido el papel institucional que mendigaba. En la cumbre del Clima, ha aprovechado para fomentar las buenas relaciones entre el gobierno chileno y el español.

Audio

Vamos a ver, Pablo. Que por mí puedes decir esto y lo que te venga en gana, porque así me lo pones fácil para la sección. Pero no sé yo, si siendo vicepresidenciable estas cosas ayudan mucho. Porque imagínate si luego los periodistas vamos y preguntamos a Sánchez si él también se solidariza con el pueblo chileno en contra de su gobierno, justo cuando está al lado de la Ministra de Medio Ambiente chilena. Con declaraciones así, es normal que el otro no duerma bien. Y otra cosa. Así que, según tú, la economía descontrolada es lo que provoca la emergencia climática. A ver, la economía ni se controla ni se descontrola sola; serán las políticas económicas. No importa. Pero afirmar que la causa de lo que ocurre en Chile y de la emergencia climática es la misma, ¿no te parece simplificar un poquito?

Así que, por simplificar al afirmar que la causa de lo que ocurre en Chile es la misma que la que provoca la emergencia climática, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!