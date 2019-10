Gabriel Rufián se lleva un 'Zas' por afirmar que "la ley de Amnistía se hizo con fascistas"

Nueva entrega de ‘Intelectuales de España’, con perdón… por partida doble. Hace semanas que no actúa, pero es que con lo de las elecciones y eso se le complica. Por eso no pueden ver el cambio al que se ha sometido. Muy radical él. Ha dejado de ser el makarrilla de la cámara para convertirse en … lo que es ahora. Ha bajado el tono, ha cogido el gusto al respeto… Un cambio que es tan difícil creer que ha tenido que pasarse por el arco lo que dijo en diciembre de 2015: aquello de que “en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República”. Por eso no se ha ido: para demostrar que se puede dejar de ser un broncas para ser … lo que es ahora.

Pues el estadista de la República proclamada pero no implementada estuvo en TVE compartiendo sus reflexiones.

Y, después, cogió este fragmento, lo colgó en su twitter y añadió esto para demostrar que sabe bien de qué habla: “Ofrecemos Un frente común en pos de la Amnistía. Si se hizo en 1977 con fascistas cómo no hacerlo en 2019 con demócratas”.

Vamos a ver, Gabriel. Solo dos cositas… seguro que no tienen mucha importancia… La amnistía supone olvidar el delito; que se borre. Pero no puedes olvidar lo que no existe. Así pedir la amnistía implicaría reconocer que hubo delito. Tú sabrás.

Y la otra. Esta es un poquito más de fondo. De leer. Así que, la amnistía de 1977 se hizo con fascistas. Pues mira, se hizo con el apoyo de UCD, el PSOE, el Partido Socialista Popular, Partido Comunista, la Minoría Vasco-Catalana y el Grupo mixto. Todos muy fascistas, ¿eh Gabriel?

Así que, por afirmar que la ley de Amnistía se hizo con fascistas, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!