Celaá se lleva un 'zas' por afirmar que “las escuelas cerraron pero la educación continuó” gracias a internet

A la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Que el viernes decidió escribir un tweet de agradecimiento. Qué necesidad. Y puso esto: “Gracias a todos los trabajadores de radio televisión española y del ministerio de educación, a las editoriales y portales educativos y a quienes colaboraron para poner en marcha el portal Aprendemos en marcha. Las escuelas cerraron pero la educación ha continuado gracias a iniciativas como esta”.

Vamos a ver, Isabel. ¿Tú esto lo has escrito sola o te lo han escrito? Y si lo has escrito sola, ¿fue un pronto o lo has pensado? Porque mira, esto es una simpleza y, además, ofensiva. Verás. Tú eres ministra del ramo. Así que algo deberías saber. Pero es que, además, eres profesora. Sin valorar la calidad de la web, es una simpleza afirmar que la educación continúa por montar un portal de internet con los contenidos de las editoriales. Salvo que entiendas que la educación es una web; cuando una web no es más que un recurso. ¿Me sigues? Bueno. Pero además, el tweet de marras es ofensivo. Mira: lo que cerraron fueron los edificios. Y lo extraordinario, Isabel, es que a pesar de que cerraran los edificios la educación continuó. ¿qué te parece? ¿Sabes por qué? Pues ni por los portales ni por las editoriales. La educación continuó en este país gracias al trabajo brutal, y no agradecido por tu parte, de miles y miles de maestros y profesores, que cambiaron toda su planificación en cuestión de días; que sacaron horas no pagadas de sus vidas personales; que siguieron trabajando sin recursos; que se actualizaron a marchas forzadas para que no se perdiera el curso; y que se interesaron por la formación y la vida de sus alumnos. Eso es educar, Isabel. Y gracias, también, a las familias, que colaboraron con los profesores hasta donde buenamente pudieron y supieron.

Así que, por afirmar que “las escuelas cerraron pero la educación continuó” gracias a un portal de internet, la ministra de Educación, Isabel Celaa, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!