Carmen Calvo se lleva un 'zas' por "afirmar que Venezuela no le importa a nadie"

Qué simpático es el técnico. Lo que tu quieras, pero es escucharla hablar y todo se me pone como escarpias. El viernes habló sobre igualdad, que es un tema que ella domina. Y claro, al hablar de igualdad a ella se le viene a la cabeza… Venezuela. Y tú la criticaste… pero porque no lo entendiste. Ella se había puesto … en modo concurso.

Vamos a ver Carmen, bonita. Tú no eres nadie… para decidir qué le importa a la gente y qué no. Pero vamos a suponer que sí eres una ministra competente del Gobierno de España y, además, socialista. Entonces podrías decir qué le importa a tu gobierno. Y dices que Venezuela te importa una higa. Teniendo en cuenta que ahora Guaidó es el líder de la oposición y que Ábalos se reúne por la noche en un avión, pues se entiende. Pero, ¿tienes necesidad de decirlo? No sé, aunque solo sea por los millones de desplazados forzosos, de emigrantes venezolanos en España, de los interese económicos en ese país. Igual es una inmoralidad semejante afirmación. ¿No te parece?

Así que, por afirmar que Venezuela no le importa a nadie, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se lleva un ¡zas, en toda la boca!