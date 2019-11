Abascal se lleva un 'Zas' por amenazar con suspender las ruedas de prensa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha llevado este jueves un 'Zas' de parte de Julio César Herrero por amenazar con suspender las ruedas de prensa si le impiden que vete a los medios críticos. Así arrancaba el colaborador de COPE y La Linterna: “Claro. Que ha tenido una barbaridad de votos, ya es un actor relevante y tenemos que interesarnos por sus cosas. Bueno, en este caso, en realidad, nos interesamos por las nuestras que, aunque no lo sepa, también son las suyas”.

“Ayer compareció ante los medios de comunicación, como es habitual respaldado con la cohorte, para hablar de mentiras, que es algo en lo que no tiene un máster, pero que tampoco le hace falta. En este caso, habló de las mentiras que los medios dicen sobre su formación. Y amenazó, que es algo que tampoco parece incomodarle”.

“Vamos a ver, Santiago. Se agradece que seas franco al tratar estos temas. Censurar a los medios que no te gustan no está bonito. Te quejas de que os ponen no sé qué cordones, pero hombre… Este tipo de actitudes no ayudan mucho. Igual lo de la libertad de expresión y el derecho a la información te parece también un rollito progre. Pero mira: censurar al que no piensa como tú igual no es la mejor estrategia. Hay que resistir, plantarle cara. Ir a la batalla; hacerse grande sin violar las leyes; convertirlo en una cruzada que nos hará libres”.

Así que, por “amenazar con suspender las ruedas de prensa si se impide que su formación pueda vetar a los medios críticos”, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!