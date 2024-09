La pregunta de Expósito tras la eliminación de la cátedra de Begoña Gómez y que le hace sospechar aún más

Y los alumnos de la Universidad Complutense huérfanos, sin futuro laboral, tras la eliminación de la cátedra de Begoña Gómez, que, sinceramente, no me acuerdo ni del título, da igual, sobre lo que fuera. Claro, yo me pregunto: esto tiene toda la pinta de que era el chiringuito que se montó 'ad hoc' para la mujer del presidente del Gobierno, ella se encargó de buscar la pasta, de convencer al responsable, etc.

Pero, si fue una cátedra tan importante, la cuestión es, ¿por qué se la cargan? Claro, más allá de la imagen, del ruido, si de verdad mereciera la pena... ¿Qué pasa? ¿Ahora los alumnos de la Complutense se van a quedar sin formarse en marketing, de la innovación, de no sé qué? ¿Se van a quedar sin saber cómo conseguir fondos públicos, que es lo que, al parecer, enseñaba esta señora y el resto?

Vamos a ver, esto no pasa el más mínimo filtro ético en ninguna empresa normal, pero sí lo pasa en el Palacio de la Moncloa. Los alumnos huérfanos, los patrocinadores, mejor para ellos, se quedarán ya sin tirar a la basura esas partidas de su presupuesto y, eso sí, doña Begoña y el marido Falcon para arriba y Falcon para abajo. En el fondo tampoco les va a cambiar tanto la vida.