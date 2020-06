Expósito, sobre la Guardia Civil: “¿Alguien piensa que se van a vender?"

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este lunes la labor y la independencia de la Guardia Civil con respecto al Gobierno.

El periodista empieza comentando una bandera de España muy especial que le regalaron “hace unos meses unos amigos de Asociación Pro Guardia Civil”. La enseña, de tela, mide aproximadamente un metro y medio por un metro y contiene el escudo constitucional en la franja amarilla de la bandera y un lema al lado: “La Guardia Civil muere pero no se rinde”.

Pero, para Expósito, “lo más impresionante de esta bandera es que en las franjas rojas -se aprecia perfectamente- aparecen los nombres de los 300 guardias civiles o familiares asesinados con fecha y lugar, asesinados por ETA, el GRAPO, terroristas islamistas en cualquier lugar del mundo, en Afganistán, en Iraq... Es brutal”. El listado de víctimas empieza con asesinato de José Pardines en 1968 y termina con el de Silvia, de 6 años, en 2002.

“Ahora que están tan en boca de todos, la Guardia Civil, más de uno tendría que lavársela antes de pronunciar su nombre. Ahora que están, por desgracia, en plena actualidad, ¿alguien piensa que con esta sangre y con esos muertos, alguien piensa que con todos esos funerales y entierros, una institución así, con sus defectos, faltaría más, y con sus errores y con sus ovejas negras, alguien piensa que una institución como la Guardia Civil se va a vender a un gobierno cualquiera?”

La respuesta del comunicador a la pregunta es tajante: “No, hombre, no. La Guardia Civil es Estado, la Guardia Civil es Constitución, la Guardia Civil es, como todo, perfectamente mejorable. Pero hay una cosa que se nos olvida a los que no somos guardia civiles -y no te digo a los políticos- que es el honor. El honor de esos 300 muertos que aparecen en la bandera que me regalaron los de APROGC”.