Expósito: "¿Tú invertirías en un país que revienta desde el Consejo de Ministros a su propio Jefe del Estado?"

Alguien que sabe mucho de números y de cuentas me dijo: "Mira... el problema es la incertidumbre. No solo no sabemos cuándo acabará la pandemia ni a qué coste. El problema es la inestabilidad institucional. La desconfianza". Ahora ponte tú como ejemplo. Tu economía familiar, tu equipo o tu empresa. ¿Tu invertirías tus ahorros o abrirías un negocio en un barrio que estuviera en guerra entre sus bandas locales? ¿Tu meterías en tu equipo de trabajo a un mono con una caja de bombas? ¿Tu comprarías acciones de un territorio que expulsa a sus propias empresas y que anima a sus cachorros a que no tengan miedo para arrasar las calles?