Expósito imagina una reforma de la Constitución, 46 años después, con los diputados actuales: "No se podría repetir"

6 de diciembre, día de la constitución, 46 años después, la pregunta es doble. Por un lado, ¿hoy sería posible un consenso, una centralidad, un acuerdo de esa magnitud? Y otra, un puntito más provocativa, ¿hoy encontraríamos siete padres y madres, por supuesto, los tiempos mejor han cambiado, para elaborar esa carta magna?

Pensemos, desde Vox a Podemos, más los socios. Pensemos, en este PSOE de Pedro Sánchez, encontraríamos a alguien como Peces Barba, quiero pensar que sí, pero, encontraríamos un padre de la constitución en el nacionalismo vasco, con la preponderancia de Bildu Batasuna, en el independentismo catalán, que no es roca, me refiero a Puigdemont, al Junqueras de turno, no te digo, en Podemos, en Sumar.

Yo propongo que elaboren una reforma de la carta magna, un jurista fino como Óscar Puente, María Jesús Montero, ¿te imaginas? Junto a Otegi, Rufián, Ione Belarra, Yolanda Díaz, te la he, y ya la guinda, desde el grupo mixto, José Luis Ábalos, para los artículos sobre el feminismo y demás, y por eso la insinuariedad, el Tito Berni. Quédate con la copla, ¿eh?

46 años después, ¿se podría repetir un gran pacto como la carta magna? Yo creo que no. ¿Y encontraríamos siete juristas valientes, de prestigio, centrados de todos los territorios capaces de esta aventura? Sinceramente, creo que tampoco.