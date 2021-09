Ángel Expósito, sobre el 'caso Ghali': "¿Hasta dónde tirará de la manta González Laya?"

No sé si González Laya hará "un Barrionuevo". Esa es la clave. Alguien me apuntó días atrás que la gran duda que se cierne sobre el "caso Ghali" es si la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hará "un Barrionuevo" o si tirará de la manta.

Y si la ex ministra decide tirar de la manta, ¿hasta dónde va a destapar?

1.- La reacción de Marruecos a la acogida del Líder Polisario en España fue, sencillamente, inenarrable. Aquella invasión de chicos marroquíes sobre Ceuta no tiene nombre.