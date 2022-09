Ángel Expósito: "¿La Reina Isabel hubiera votado que sí o que no al Brexit?

Todo Londres impresiona pero también son los del Brexit y Gibraltar. El boato, el protocolo, y la disciplina resultan, para un español como yo. Impresionantes.

¿Pero sabes qué? (y si no lo digo reviento) me choca que este ejemplo de organización y orden lo protagonice la misma sociedad del balconing o de los ultras enloquecidos en el fútbol. Ya, ya sé... una cosa no contradice a la otra... pero me llama la atención.

Porque son los mismos del Brexit.