El 'vlog' de Expósito: "Algunos consejos para Zapatero en Venezuela"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, le recomienda al expresidente Zapatero qué hacer en su viaje a Venezuela. En vez de ir a ver a Maduro ¿Por qué no se va a la frontera con Cúcuta a ayudar? ¿Por qué no se acerca a San Cristóbal donde las chicas embarazadas desgastadas de andar en busca de comida pierden a sus bebés? ¿Por qué no busca a “los caminantes” y les lleva unas zapatillos a esas personas que intentan llegar andando hasta una nueva vida en Ecuador?