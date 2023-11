Expósito, sobre el manifiesto de la Cultura contra la amnistía: "Imagino que para el Gobierno son ultras"

Estos días se multiplican los manifiestos, los documentos, los escritos en contra de la amnistía, a favor de la Constitución, del Estado de Derecho, de la separación de poderes... Me quiero referir a uno de ellos en concreto, el del mundo de la cultura. Que nos suene mayestático, pero es así. El mundo de las artes, un montón de intelectuales de verdad, de los auténticos.

Ha habido jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, sociedad civil, abogados... Hoy toca los que han estudiado, con algún añadido. Pero, sobre todo, los que han estudiado, los que han leído y los que escriben.

Dentro del Manifiesto hay un párrafo que hace referencia a los 'valores de la Constitución' y, en concreto, entre esos valores destacan la honestidad, el equilibrio, la justicia, la independencia, el respeto y, el más revolucionario de todos, visto lo visto, no faltar a la verdad. Manda narices que haya que escribir en un manifiesto que está muy feo mentir.

Entre los firmantes, que me perdonen, son ciento y pico, eh. Que me perdonen porque no me caben en este minuto y medio: María Teresa Álvarez, Chencho Arias, el arqueólogo Enrique Baquedano, José Calvo Poyato, Mari Pau Domínguez, Juan Eslava Galán, el gran Ferrer Dalmau, Luz Gabás, Miquel Jiménez, Cristina López Sclichting, Juanra Lucas, los viñetistas Nieto y Puebla, Chani Pérez Henares; escritores de historia también como Isabel San Sebastián, Fernando Savater, el maestro Luis del Val, Jorge Vilches, el diseñador Roberto Merino y, humildemente, algún que otro aprendiz como aquí era bajo firmante.

Escritores e intelectuales por la verdad por los valores de la Constitución imagino que todos estos ciento y pico para el gobierno unos ultras fascistas muy lejos de los progresistas y los reformistas es lo que hay.