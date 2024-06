Expósito no da crédito a la expresión que usa Óscar Puente para referirse a Vito Quiles: "¿De verdad?"

La última de Óscar puente en Twitter es una mezcla entre una macarrada, un despropósito, una provocación y estrategia. Yo me imagino, nada más y nada menos que al ministro de Transportes, con el pollo que tiene montado en la Renfe, con el desastre de gestión de los horarios de los retrasos, me lo imagino el domingo por la tarde en casa con el teléfono, diciendo “a ver cómo puedo liarla hoy parda para salir mañana en redes porque, total, si no no me va a hacer caso nadie, ni el jefe siquiera”

En estas que ve al tal Vito Quiles, el jefe de prensa de Alvise, que vuelve con no sé qué coche de un escolta en un concierto, otra vez la foto... Entonces coge el señor Ministro de Transportes del Gobierno de España y dice: “esta es la mía; saco de m*****”. Le llama así, con perdón, pero es literal. Y entonces le responde.

Esto, ¿por qué? Es muy sencillo. Al ministro de Transportes, Óscar Puente, el tal Vito Quiles le da exactamente igual, y lo que publique seguro que también. Pero le sirve para alimentar a la ultra. de la ultra. de la ultra de la derecha. Y esos son instrucciones de Moncloa. Óscar puente juega a eso perfectamente ,provocar dentro de la estrategia de alimentar, en este caso, a la bestia. Y ya está.

La pregunta de fondo es, señor Ministro, de verdad y de corazón, ¿hay algún adulto en la sala? ¿De verdad le pagamos el sueldo para que el domingo, en vez de estar pensando en la cantidad de gente que va a llegar con retraso a Atocha, a Santa Justa, a la María Zambrano, a la estación del Pintor Sorolla en Valencia, a Sants, esté pensando en el saco de m*****? ¿Hay algún adulto en la sala?