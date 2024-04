Expósito alucina con el país al que se han fugado 8 de los citados a declarar por Tsunami Democrátic

Ocho de los 12 a los que el juez va a citar por el tema del Tsunami Democrátic, acusar de terrorismo, etc. Ocho de doce se han fugado de España, ojo. Pero no se han fugado a Venezuela, a Corea del Norte, a Cuba o a un estado de esto revolucionario que les mantengan. No se han fugado a Moscú con los amigos de Puigdemont, no.

Se han fugado a Suiza. Todos en Suiza, que como todo el mundo sabe, es un país progresista y reformista de izquierda, la revolución... Es impresionante. Los últimos y luego los nombres, porque si no es imposible: Oleguer Serra, Jesús Rodríguez, Josep Campmajó, Jaume Cabaní y un tal Nicola Flavio, de origen italiano. Estos se suman a Puigdemont, claro, al tal Wagensberg, que es un diputado catalán de Esquerra Republicana, y a la Marta Rovira, todos en Suiza, ante el miedo, al parecer terrorífico, de que el juez les cite.

Alguno dice que iban a tomar café y que había policías en la cafetería. Otros dicen que se sentían perseguidos y que ante el miedo de que les llame la justicia fascista y opresora española, pues que se van. ¿A dónde? A Suiza. Lo dicho, país progresista, reformista, de izquierdas y revolucionario.

¡Qué cara más dura! Y aún habrá gente que les compre el mensajito de marras del puñetero procés. Co-bar-des.