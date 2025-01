Expósito muestra "el símbolo perfecto de la ruina" de Catarroja: "Un escenario completamente de guerra"

Es muy impresionante y sobrecoge en esta salvajada de cementerio de coches en Catarroja, dos meses y pico después de la catástrofe. Ese es el símbolo perfecto de la ruina. Es curioso en esta zona cero, Catarroja, Paiporta, Massanassa, el Algemesí, es muy curioso pensar cómo esta gente va a salir adelante, porque es un escenario completamente de guerra.

Todas las plantas bajas están destrozadas, no hay un solo comercio en pie, salvo alguna farmacia de aquella manera y los colegios, el resto: talleres, tiendas, negocios de autónomos, completamente destrozados. Pero el símbolo perfecto de la ruina de toda esa gente es esta imagen de los coches, algunos de ellos con ropa por fuera, amontonados, ojo, y los que todavía no han aparecido y por lo tanto no han podido ser ni reclamados en los consorcios de seguros.

Sobrecoge la sensación del miedo dos meses y pico después, pero intentando ponerse mínimamente en el lugar de esta gente, de los afectados, sobrecoge la sensación de ruina. Aquí queda muchísimo trabajo, quedan muchísimos meses, si no años, para que salgan adelante y me temo que muchos de ellos no van a poder salir adelante nunca, fíjate.