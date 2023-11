Expósito: "La ley de amnistía la tienen cerrada hasta la última coma y estamos siguiéndoles como tontos"

Todo es mentira y estamos entrando al trapo, comprando el relato como tontos. Seamos sinceros, tienen hasta la última coma de la Ley de Amnistía, hasta el último listado de un macarra de los CDR, lo tienen pactado, cerrado. Hasta el último de los Pujolones, si es que entran, lo tienen apañado. Y estamos aquí con que si negocian la reunión, “Santos Cerdán”, “Puigdemont plantea”, “negociación”, “último minuto”... Mentira.

¿Cuál es el problema? Que cualquier 'fake' puede ser verdad. Hemos llegado a tal nivel de ridículo que cualquier chiste, cualquier broma, cualquier disparate es superado por la realidad. Ese es el problema que tenemos los periodistas.

Y una última película en todo esto del relato: cometemos un error de redacción del libro cuando decimos los socios de Sánchez. No. Otegi, Josu Ternera, Puigdemont o Junqueras no son los socios de Sánchez. Sánchez es compinche de todos estos en todo, absolutamente todo. Así que yo me niego a comprarle la agenda, a comprar de ser el relato y a seguirles haciendo el juego en este teatrillo. Todo es mentira. Lo tienen cerrado y estamos siguiéndoles como tontos.