Expósito: "Hay muchos miembros del PSOE de acuerdo con Lambán, pero no se atreven a expresarlo"

La dignidad, el honor y los principios de Lambán le van a costar una multa de 600 € que le va a poner el PSOE. Así de cutre, así de chusco, así de patético. Lambán no acudió al pleno del Senado para votar la Ley de Amnistía. Dijo que por una contradicción en sí mismo, que no le gustaría no votarla porque estaba en contra de la ley. Digo yo también podría haber votado que no, pero en fin, esa es su decisión.

A partir de ahí, el problema está en que hay muchos diputados, senadores, concejales del PSOE, de acuerdo con Lambán. Y te lo dicen 'off the record', pero nadie se atreve a expresarlo nítidamente, y a que se vea. ¿Por qué? Por el culto y adoración al líder supremo (¡oh, amado líder!). Para que no se enfade 'Su Sanchidad'.

Lo de los 600 € es cutre, chuco es patético, pero en el fondo es que los partidos políticos, como demuestra esto del PSOE, se han convertido en una secta donde no se puede molestar al líder supremo. La dignidad y el honor por una multa de 600 €. Y luego les sorprende que en todas las encuestas los partidos políticos salgan como la institución peor valorada.