Expósito, a Casado: "¿Cuántas veces hablas a la semana con Aznar? ¿Y con Rajoy?"

¿Intentamos hacer un tipo test en dos minutos? Así, Expósito proponía al líder de los populares un cuestionario con preguntas de todo tipo.

Expósito: ¿Cuántas veces hablas con Aznar a la semana?

Casado: A la semana, no, pero cuando tenemos oportunidad y hay alguna cosa hemos hablado. He hablado con él hace un mes para invitarle a la convención

E: ¿Y con Rajoy?

C: Le he visto en el congreso de Feijóo, y a Aznar le vi el mes pasado.

E: Alguien en mi casa me ha dicho esta mañana: pregúntale a Casado dónde está el PP.

C: Está dónde siempre ha estado, lo que pasa que yo siempre digo es que para aglutinar a más gente no hay que moverse de sitio, sino que hay que abarcar a mucha más gente sin moverse de tus raíces y tus principios. Aquí caben liberales, conservadores, demócratas, cristianos y hasta socialdemócratas que están hartos de que Sánchez pacte con Esquerra y con Bildu.

E: ¿Si fueras padre de Pablo y de Paloma en Mali, El Salvador o Afganistán, emigrarías hacia el norte?

C: Sí, y esto no se arregla poniendo las vallas más grandes. Hay que intentar que estas personas no se lancen al mar porque no tienen alternativa. Hay que cooperar con África.

E: ¿Vas a trabajar más y cobrar menos pensión que los actuales pensionistas?

C: Si seguimos así, sí. O se crea empleo o el sistema acabará menguando la pensión. El problema es que el colapso del estado de bienestar se producirá si no creamos empleo y eso es lo que no sabe hacer el PSOE, pero sí sabe hacer el PP.

Respecto a un "Gobierno en la sombra del PP", el líder popular ha indicado que es pretencioso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

C: Lo que tenemos que hacer es tener proyectos para ponerlos en marcha nada más llegar. El otro día leía que los ciudadanos suelen dar a los Gobiernos seis meses de margen. Si no hacemos todas las reformas, el plan de choque para poner España en marcha en seis meses es probable que la izquierda incendie la calle y España no salga de este hoyo en el que nos hemos metido.

E: ¿Si pensaras como Rufián o Puigdemont a quién querrías en Moncloa? ¿A Sánchez para seguir en el procés o a Casado para liarla más parda todavía?

C: Pues creo que hasta Rufián y Puigdemont se dan cuenta de que Cataluña está más empobrecida, con menos aspiraciones comunes y fracaso escolar. Espero que eso no lo quieran para Cataluña.

E: Si Casado fuese presidente en un par de años, ¿cuál sería su primer viaje al exterior?

C: Marruecos, creo que es algo que se debería mantener y luego es verdad que habría que ir pronto a EE. UU. y no olvidar a nuestros vecinos. Portugal y Francia.