Expósito señala la ausencia que no entiende en los actos de homenaje a Felipe VI: "Absurdo completamente"

Se conmemoran diez años de la coronación del Rey Felipe VI, se cumplen diez años de la abdicación de su padre. Ni que decir tiene que, para los detractores que, por supuesto, los hay, y los defensores, que quiero pensar son la gran mayoría, hay pocos ángulos en los que meter el dedito y hacer daño. Porque, sinceramente, estos diez años son diez años de éxito.

Pero dicho esto, me quiero fijar en tres aspectos, desde el primer día hasta hoy, que creo que son especialmente sensibles.

Uno. A día de hoy sería impensable el éxito de un proceso como el que se acometió hace 10 años, prácticamente en secreto, entre Rajoy, presidente de Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba, el jefe de la oposición. Seamos sinceros, hoy sería imposible.

Dos. Hoy sería imposible el discurso del Rey que, sin duda alguna, marcó un antes y un después de su reinado en el año 2017 con motivo del golpe en Cataluña. Hoy sería imposible, hasta el punto de que se ha amnistiado a los protagonistas de aquel discurso.

Y tres. Me llama la atención que los padres del Rey no estén en los actos de conmemoración. El padre puede estar en la regatas hasta antes de ayer, pero no en el acto, ¿y la madre? ¿La Reina Sofía por qué? ¿Por estas cosas del protocolo? Absurdo completamente.

Diez años de éxito de Felipe y de Letizia con algunas dudas y con algunas ausencias que, sinceramente, creo que son incomprensibles.