Ángel Expósito: "El problema de Pedro Sánchez es que se cree que puede engañar a todo el mundo a la vez"

El problema de Pedro Sánchez es que se cree que puede engañar a todo el mundo a la vez, igual que dentro de España engaña a los socios, a la oposición, a su propio Gobierno y a los barones del PSOE.

Sánchez trata igual a Pablo Iglesias que a Mohamed VI o el argelino. Miente igual a Pere Aragonés o al PNV que a Ursula Von der Leyen. Pone las mismas caras en La Palma que en Ucrania con Zelenski. Y, claro, no cuela.

Porque Yolanda Díaz no es Joe Biden. Ione Belarra y Alberto Garzón no son Mario Dragui o Macron. Lo de mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita, por ahí fuera no se entiende.

Aquí, la parroquia afín compra la milonga del tope del precio del gas hasta que viene Argelia y te pone en tu sitio. Vamos de verdes, progresistas y reformistas hasta que Francia anuncia más centrales nucleares.

Sánchez te esconde al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y poco después se baja la chilaba ante Mohamed un año después.

Su Sanchidad te monta una cumbre de la OTAN como si fuera Churchill mientras mantiene en el Gobierno a Irene Montero, a Garzón, Ione Belarra y a un independentista catalán que, dicen, es ministro de Universidades, todos anti OTAN.

Nuestro problema es que el mundo va a mil por hora entre la guerra, la energía y la competitividad, mientras nosotros negociamos todo con Rufián, la guerra con Echenique, la energía con el PNV y la competitividad, la educación, el mercado laboral y los presos de ETA, en el mismo saco, con Otegui.

Ese es el nivel de nuestros trileros por el mundo. Que se cree que pueden engañar a todo el mundo mundial, a la vez, como hace aquí en casa.