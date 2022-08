Ángel Expósito: "Mezclar la palabra empatía con la persona de Sánchez es, cuanto menos, un imposible"

Como ya estamos todas, me parece buen momento para reordenar el panorama político, partido a partido.

Uno. El PSOE. Con el indulto a Griñán a la puerta de la Moncloa y con Sánchez dispuesto a darse una vuelta por España para vender su insigne figura. Lo mejor es que han vendido la gira como que recorrerá España en 30 actos para mostrar su empatía con la gente. Mezclar la palabra empatía con la persona de Sánchez es, cuanto menos, un imposible.

Dos. El PP. Con un Núñez Feijóo evidentemente en alza tras el fenómeno Ayuso y el empujón inesperado hasta para ellos mismos de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Al PP le basta con no cometer errores

Tres. Vox. Los de Abascal buscan reconstruir y recomponer filas tras el chasco y la huida de Andalucía de Macarena Olona. Si Macarena Olona hubiera ganado las elecciones andaluzas o hubiera alcanzado la vicepresidencia de la Junta, ¿habría abandonado la política y su censo en Salobreña? Me da a mi que no.

Cuatro. Podemos. Mejor dicho: lo que queda de Podemos, más Izquierda Unida, más no sé qué que tenía previsto sumar Yolanda Díaz, más Errejón, más la Colau, unos ecologistas y los anticapis del Kichi. Pa' no echar gota y para no dar un palo al agua. Todo pinta que a muchos se les va a acabar el chollazo de sus vidas.

Cinco. ERC y el resto de indepes catalanes, que bastante tienen con aguantarse unos a otros, en el bien entendido, de que apoyarán a Sánchez hasta el último minuto por mucho que Rufián siga haciéndose el chulo.

Seis. El PNV. Que con tal de seguir sacando provecho económico para el Gobierno vasco, es capaz de traicionar a Pedro Sánchez como ya hizo con Rajoy.

Siete. Ciudadanos. Por unos u otras (y mira que tienen gente valiosa) lo de Ciudadanos se estudiará en las Facultades de Políticas. Rumbo a lo inexorable.

Y Batasuna. Que son solo cinco diputados pero que resultan fundamentales.

Resumen de todo lo anterior. Aquello que dijo Otegui hace ya casi un año: apoyar los presupuestos para que siga Sánchez otras cuatro años más y así, seguir soltando presos etarras.