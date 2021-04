Ángel Expósito: "Los rivales de Gabilondo son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias"

Gabilondo contra Sánchez e Iglesias.

Se cumple aquello que dijo Pio Cabanillas Gallas en plena descomposición de la UCD de Suárez: "Cuerpo a tierra que vienen los nuestros".

Me imagino a Gabilondo temblando con la rueda de prensa de Maria Jesús Montero, de José Luis Ábalos o con la aparición estelar de SU PERSONA en el próximo mitin.

Hablando del Rey de Roma. Pedro Sánchez resta. Él no lo sabe, nadie de la Factoría Iván Redondo Productions se atreve a decírselo, pero Pedro Sánchez lastra.

Que se lo pregunten a Fernández Vara, a Susana Díaz, a García Page o a Javier Lambán. Como le pasa a Ángel Gabilondo. ¿Cuántos de los barones del PSOE querrían a Sánchez en sus mitines acercando presos y subiendo los impuestos al dictado de Rufián?

Y el otro socio: Pablo Iglesias. Parto de la base de que sigo sin entender el porqué de la decisión del macho alfa. Si Sánchez resta, el problema de Pablo Iglesias es que a estas alturas solo engaña a los muy cafeteros.

¿A que no hay para que el ex vicepresidente se plante en la puerta del Gregorio Marañón a poner a caldo a la sanidad madrileña? ¿A que no hay para defender la patraña aquella del barrio y la gente del pueblo?

La contrincante de Ángel Gabilondo no es Isabel Díaz Ayuso (de hecho él propone lo mismo que hace ella). Los rivales de Gabilondo son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Sánchez adapta de nuevo el Plan de Recuperación como reclamo del 4-M

El arranque oficial de la campaña electoral mantiene a Pedro Sánchez y a su núcleo duro sin motivos para ensoñaciones y, pese a que el Presidente ha convertido las urnas en un personal duelo con Isabel Díaz Ayuso, el 4-M va a toparse con un escarmiento si no media un vuelco milagroso y además de lectura en clave nacional. “Madrid no es España”, advierten ya preventivamente en la sala de máquinas socialista, situando la mirada en territorios donde “el ecosistema” es, según sostienen, mucho más proclive al Gobierno.

Sin embargo, ha sido voluntad de Sánchez otorgar máxima trascendencia a la pugna madrileña, incluso hasta para visibilizar una fingida disposición a sacrificar su ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, como vicepresidenta económica de un hipotético Ejecutivo autonómico encabezado por Ángel Gabilondo.