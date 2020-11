Ángel Expósito: "El legado de Gregorio Ordóñez está más vigente que nunca"

En la exposición sobre Gregorio Ordoñez de la mano de Ana Iríbar.

Con la que está cayendo, con los socios y los pactos imposibles y coincidiendo con la indignidad de los acuerdos con Batasuna he visitado la exposición sobre Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 25 años de su asesinato por ETA.

En la sala Centro del Ayuntamiento de Madrid y de la mano de su viuda, Ana Iríbar, hemos recordado su figura, aquel día y su valor.

El resumen, la foto de la visita es esa vitrina que abre la exposición donde se muestra el maletín que llevaba aquella mañana con un cómic sobre la tamborrada que iba a regalar a su hijo, sus notas de la clase de euskera, las tarjetas de visita y una bala de 9 mm.

Una bala como la que todos los días le metían en su cajetín del Ayuntamiento de San Sebastián. Una bala como la que le metieron en la cabeza.

¡Quién nos iba a decir que 25 años después de aquel crimen, el legado de Gregorio Ordóñez iba a estar más vigente que nunca!

Ana Iríbar: "Me fui porque no quería que Javier creciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez"

El 23 de enero de 1995, un encapuchado se acercó por detrás cuando se encontraba en el bar 'La cepa' de la capital donostiarra con María San Gil y le pegó un tiro en la nuca. “La ciudadanía donostiarra iba a votar mayoritariamente al PP aquel mayo de 1995, fue su último homenaje a Gregorio”, afirmó su viuda Ana Iríbar en 'Herrera en COPE'.

La viuda de Gregorio Ordóñez reconoció que no puede desligarse de sus raíces en San Sebastián. "Otra cosa es que haya necesitado romper para poder recuperarme personalmente, tomar distancia y entender lo que había sucedido. Me fui porque creía que la educación de mi hijo tenía que salir y ser oxigenada. Era un niño que iba a crecer huérfano de padre y no quería que lo hiciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez, tanto para bien como para mal"