Ángel Expósito: "Hay expertos de primerísima que le han resbalado absolutamente al Gobierno"

Desde la creación del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, España se enfrenta a una enorme crisis, tanto sanitaria como institucional. La gestión de la pandemia, duramente cuestionada, ha estado orquestada por un 'comité de expertos' al que el Ministerio de Sanidad ha aludido en varias ocasiones. Posteriormente, el Consejo de Transparencia exigió dar a conocer los nombres de dicho comité.

Expertos en educación, en medicina, en economía. Expertos a los que echa en falta el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, que ha criticado en su vídeo blog de hoy a la ausencia de estos expertos en la toma de decisiones fundamentales en España.

Las palabras de Ángel Expósito sobre los expertos en España: "No hay"

Ni expertos para la pandemia ni expertos para la eutanasia. Cabe preguntar: ¿cómo es posible que este Gobierno gobierne, o haga lo que hace, absolutamente a ciegas? He elegido cinco grupos, cinco temáticas, donde hay expertos de primerísima que han resbalado absolutamente a este Gobierno.

Evidentemente los expertos en la pandemia y en la covid. No solo no existen, sino que eran funcionarios. No solo no sabemos los nombres sino que nos mienten cada día con una patraña nueva al respecto.

Luego están los jueces. Se reforma el Poder Judicial, te lo paran desde la Unión Europea y todas las asociaciones de jueces te dicen que "por favor, ya está bien, que no se metan en ello".

Se reforma la Ley de Educación y no preguntan a un solo maestro. Por supuesto a la comunidad educativa menos. Ni un profesor. ¿Y los economistas? No solo la Comisión Independiente para repartir fondos. ¿Han preguntado a los autónomos ya los empresarios sobre el salario mínimo? Si les han preguntado. Y les resbala. Ojo, que son los que tienen que pagar.

Por último, la Ley de eutanasia. Escuchaba una entrevista con el presidente del Colegio de Médicos con Fernando de Haro y era tajante. ¿Han preguntado a los médicos en conciencia sobre la Ley de eutanasia más allá de la política de lo que presione Podemos? Es increíble. No es que no haya expertos en Sanidad, que los hay pero no los cuentan. Es que no hay expertos en nada. Ni jueces, ni economistas, ni maestros, ni médicos contra la eutanasia.