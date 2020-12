Tema del día en 'La Linterna': ¿Cómo están viviendo estas navidades la gente en Hospitales y Residencias?

Este centro está en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital. Se inauguró en el año 2008, es bastante moderno y en una gran explanada tiene varios pabellones. Justo enfrente de la entrada principal hay varias urbanizaciones y alrededor un enorme parking para el personal del centro. Cuando paso al interior, en el hall principal hay un gran árbol de navidad que recuerda la fecha en la que estamos. No hay muchos más adornos navideños y a pesar de la gente hay muy poco ruido.

Recorremos los largos pasillos de este gran hospital. A los lados veo los bancos que tienen marcados con una X donde se puede sentar uno para cumplir con la distancia social mientras espera a entrar en la consulta. Cruzamos varias puertas hasta llegar a la UCI. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid es una sala grande. Con un puesto de control en medio donde las enfermeras vigilan las evoluciones de los pacientes.

Imagínate aquel marzo en este hospital. Nos cuentan que fue una auténtica locura. Laura es la coordinadora de las enfermeras de la UCI. Cuenta que este año es una navidad diferente. Ya no hay villancicos ni cenas y el agotamiento empieza a pasar factura. Nadie mejor que ellas saben la crueldad con la que este virus actúa. Quiero que escuches ahora a Laura. Es una enfermera que perdió a su suegro hace poco tiempo por el maldito bicho. Estremece ver cómo a pesar del cansancio físico y sobre todo psicológico, siguen estando al pie del cañón.

Si vas por los pasillos y ves los enfermeros andando por ellos te das cuenta de que algunos de sus gorros y calcetines tienen tintes navideños. Ana es una de ellas. Lo lleva porque es una manera de ilusionar y animar a sus compañeros que siguen temiendo una nueva oleada de contagios en enero. Para muchos de ellos estos días van a ser muy difíciles no solo porque han decidido no estar con sus familias por precaución sino también porque van a seguir combatiendo al virus desde primera línea. Verónica y Sandra nos cuentan cómo esperan que sean estas navidades tan extrañas.

No entienden cómo es posible seguir viendo las imágenes de aglomeraciones y fiestas. Por eso LAURA hace un llamamiento para evitar que hablemos de más muertes en estos días.Las residencias de ancianos fueron uno de los lugares más golpeados por la pandemia.... En los meses de marzo y abril dentro de sus paredes se vivieron momentos durísimos con residentes que muchas veces se morían en sus habitaciones sin haber sido ni siquiera diagnosticados. El terror inicial ha dejado paso a la preocupación, las medidas de seguridad, el distanciamiento con los familiares y la esperanza de que la vacuna llegue pronto. Aunque en estas fechas, con la Navidad recién pasada y la Nochevieja a la vuelta de la esquina, siempre es complicado celebrar si no estas cerca de los que más quieres.

En los próximos minutos te voy a pedir que me acompañes al interior de una de estas residencias, quiero contarte cómo han vivido la Navidad y cómo se preparan para el cambio de año. Voy a llevarte hasta Santiago de Compostela. Llueve en Santiago, no es noticia, a las afueras de la ciudad, pero a poco minutos de la Catedral si te mueves en coche, se encuentra la residencia Volta do Castro. Es una residencia para personas muy mayores o con dependencias bastante severas.

Nada más entrar por la puerta los controles son severos. Tienes que echarte gel hidroalcohólico, te toman la temperatura, te desinfectan el calzado y te preguntan si has estado en contacto con algún positivo. Es lógico, tienen miedo, hasta el momento lo han hecho muy bien, no han tenido que lamentar ningún caso y cuidan a sus residentes como si viviesen en una burbuja, pero no quieren confiarse. Pilar es su directora. Lo primero que me llama la atención es lo bien decorado que está, árbol de Navidad, un Belén Gigantesco, luces. Mientras que suenan villancicos. Son unas navidades diferentes, pero el objetivo es que los mayores no sientan tristeza.

Si sigues avanzando. llegas a una sala con cuatro mesas, una silla a cada lado y una mampara de metacrilato que las separa. Allí es donde me encuentro a Magdalena y Maricarmen. Son madre e hija, Magadalena tiene 94 años, apenas oye, casi tampoco habla, se comunican por gestos. La imagen emociona, separadas por el metacrilato, juntas las palmas de sus manos y se la llevan al corazón. Y el "cuidame", con acento argentino y ahora verás por qué es la palabra más repetida por su madre.

Si preguntas por la historia de estos residentes, te das cuenta que todas merecen ser contadas. En el caso de Magadalena, fue una de las tantas gallegas a las que le tocó emigrar para ganarse la vida, ella se fue a Argentina. Cuando la situación de su madre empeoró tuvo que ingresarla en esta residencia porque necesita atención las 24 horas del día. Maricarmen me cuenta que la pandemia ha sido durísima. Que su madre no entendía porque estuvo seis meses sin ir a verla.

En todo este tiempo, ni siquiera sus nietos han podido visitar a la abuela. El protocolo es estricto y el cierre perimetral de Santiago se lo ha complicado todavía más, por eso, por primera vez en su vida Magdalena ha tenido que pasar la Navidad sin su familia. Aunque si les preguntas, son muy positivos, la vacuna les da esperanza y ven la luz al final del túnel. Maricarmen tiene claro qué es lo primero que hará cuando todo vuelva a la normalidad. La megafonía de la residencia es la encargada de anunciar cada una de las visitas.

Dolores se acerca en silla de ruedas, se la ve contenta, dicen que la Navidad le está sentando bien, tiene muchos amigos y ya es una veterana en la Residencia. Su familia va poco a verla porque viven muy lejos, y esta situación todavía lo hace más complicado, pero está agradecida. Ahora ya entiende todo un poco mejor, pero los primeros meses fueron muy angustioso, al comienzo de la pandemia todos tuvieron que encerrarse en sus habitaciones, Dolores lo pasó mal.

"¿Este bicho cuando se marchará?" Aún así, Dolores es optimista, dice que de esta salimos seguro y que está deseando volver a abrazar. Azucena es trabajadora social en esta residencia, asegura que este año las medidas son casi disuasorias. Esta claro que estas fiestas están siendo diferentes, otros años, los familiares solían llevarse los residentes a casa, o algunos incluso iban a pasarlas allí con ellos. Este año no. Lo más complicado es eliminar el contacto físico.

Aunque dentro de la residencia hay excepciones. Manuel es una de ellas, se siente privilegiado porque vive con su mujer dentro de 'Volta do Castro'. Es lo que se denomina: acompañante permanente. Los dos duermen juntos en la misma habitación y pasarán la Navidad en compañía... Lo único malo es que su familia tampoco podrá verles.

Manuel es de los más jovenes, tiene solo 65 años, toda su vida ha sido carpintero pero un ictus le obligó a dejarlo. Ahora se dedica a hacer manualidades en la residencia mientras su mujer hace sopas de letras.. No para de hablarme de la vacuna, si le pregunto qué le diría a los que no quieren ponersela como buen gallego me responde esto.

Cribados masivos y casi semanales, distancia de seguridad, desinfección, registro de síntomas, PCR a la vuelta del hospital todas las medidas son necesarias. Pilar, la directora, se siente afortunada por no haber tenido que sufrir ningún caso grave. Por eso siguen apretando los dientes para que el maldito bicho no entre en esta residencia de Santiago. Ahora solo piensan en proteger a los mayores y que este año 2020 acabe cuanto antes.

Y lo cierto es que ya no queda nada. Pues hasta aquí nuestra visita a esta residencia Volta do Castro, en Santiago de Compostela donde será una Navidad diferente aislados y sin familiares, pero "lo importante es resistir" como dice uno de los carteles de la entrada por ahora lo están consiguiendo. Pues hasta aquí el cuento de Navidad de Emilio y la visita navideña a un hospital y a una residencia de ancianos. Nuestro objetivo era acompañarte y llegarte al corazón si lo hemos logrado, hemos hecho bien nuestro trabajo.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']