España, año 2040: ''Tendremos la mayor esperanza de vida del mundo''

85 años y ocho meses. Será la esperanza media de vida de los españoles en el año 2040, según un estudio de la Universidad de Washington,. Viviremos más que el resto de ciudadanos de todo el mundo pero, ¿viviremos mejor? ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años? Y ¿quién va pagar las pensiones del futuro? Porque tenemos una de las tasas de natalidad más baja de toda la Unión Europa: 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

En España hay más de 1.000 pueblos en los que no hay ningún niño menor de cinco años. Es la fotografía de un país que se hace viejo. José Listo es el alcalde de Miravete de la Sierra en Teruel. ¿Te imaginas cómo se vive en un pueblo así? Miravete ha sufrido las consecuencias por un lado de la despoblación y por otro del envejecimiento. El resultado de sumar ambas variables es que no hay escuela. ¿Como te sentirías viviendo en su sitio así? Dice el alcalde de Miravete que lo peor de todo es el silencio en las calles. Pues si no le ponemos remedio estamos abocados a ese silencio

España ocupará en el año 2040 el primer puesto del ranking mundial de países con mayor esperanza de vida. Superaremos a los tres países que encabezan esa lista; Japón, Suiza y Singapur. Son datos de la Universidad de Washintong. Rafael Lozano es el director de análisis estratégico del instituto de métrica y evaluación de la Salud. Es uno de los investigadores que ha participado en este estudio.

''Nosotros lo que hacemos es construir escenarios factibles en base a la información disponible'' explica el director. En el estudio, lo que se toma en consideración son los datos demográficos, la estructura de población, los niveles de escolarización y por último la proporción de población que está expuesta a diferentes hábitos. ''Los resultados arrojan que en 2016 España tenía una esperanza de vida de casi 83 años en ambos sexos'', ''colocaba a España entre los cinco mejores'' dice Rafael Lozano. ''Hablar de esperanza de vida es hablar solamente de la población que muere. No se incluye la calidad de vida''

9.235 millones de euros fue la factura de las pensiones el mes pasado. Dinero que cobraron los cerca de nueve millones, 650.000 pensionistas que a cierre de septiembre había en nuestro país. Y por útlimo, la pensión media de jubilación se situó en 957 euros mensuales y subiendo. Ángel de la Fuente es director ejecutivo de la Federación Española de Estudio Aplicados.

''Tenemos un problema grande de generaciones de jubilados que tendrán que ser soportadas por generaciones más pequeñas de trabajadores'' explica el director. Es evidente que va haber más ancianos, eso significa que habrá más meses para comprar la pensión. ''Los números aumentan de aquí al 2050'', ''con el sistema de pensiones tenemos que sentarnos a pensar a largo plazo para ver como funciona el sistema y luego hacer un reparto equitativo'' explica Ángel de la Fuente.