¿Servirá el acuerdo económico con la UE o harán falta nuevas medidas?

Los efectos devastadores que esta pandemia del coronavirus tendrá sobre la economía ya tienen una respuesta de la Unión Europea. Por fin!!! En plena Semana Santa los 27 lograban alcanzar, tras una nueva reunión maratoniana, un acuerdo que no es exactamente lo que querían España y otros países del Sur. De hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconocía que las medidas adoptadas eran positivas pero no suficientes: según el pacto sellado en el Eurogrupo, se movilizarán 500.000 milllones de euros. Por un lado, el fondo europeo de rescate, el MEDE, ofrecerá hasta 240.000 millones de euros en líneas de crédito a los Estados miembros, dinero vinculado exclusivamente a combatir la epidemia. Mientras, el Banco Europeo de Inversiones aportará otros 200.000 millones en préstamos para empresas. Además, el fondo de la Comisión Europea financiará con otros 100.000 millones los numerosos ERTE que ha provocado el parón de la actividad. Y como se preveía, no hubo acuerdo los famosos coronabonos. Vamos a analizar la letra pequeña de este acuerdo y, sobre todo, si será suficiente para lo que no se nos viene encima en lo económico. Lo vamos a hacer con Fernando Fernández, nuestro economista de cabecera y profesor del IE Business School.

