Teresa, de 78 años, se queda muda por lo que le dice su hijo en Arganzuela tras verla aparecer con un blusón azul

En los últimos años cada vez han surgido más movimientos reivindicativos que buscan visibilizar a un colectivo que, en otros tiempos, ha sido pasado por alto. Una de ellas ha tenido lugar en los últimos días en el barrio de Madrid de Arganzuela, en una iniciativa que ha relatado Expósito este lunes en La Linterna.

En ella, ha ocurrido un momento de lo más emotivo entre Teresa Triguero, de 78 años, y su hijo. Ella misma es quien lo cuenta en los micrófonos de COPE, que asegura que todo comienza en el momento en el que aparece con un precioso blusón azul frente a varias personas. “A mí el azul es el que me gusta, y sí, era muy muy muy bonito”, explica la mujer.

Una iniciativa en Arganzuela

Esta lunes Expósito se ha fijado en las conocidas como Fashion Week, pero en una muy peculiar y en unos modelos muy especiales. La iniciativa viene de Asispa, una asociación sin ánimo de lucro que realiza una serie de actividades que promueven tanto la autonomía como la mejor atención de las personas mayores, luchan contra el 'edadismo'.

En el proyecto ha colaborado el modisto de alta costura Manu Sánchez. Elena Sampedro, directora general de la asociación, explica en La Linterna que el desfile ha sido “como la guinda del proyecto” porque desde el verano Manu Sánchez “impartió clases en costura a personas de todas las edades, más mayores que atendemos, profesionales de la entidad, y el resultado de ese trabajo ha sido el desfile”. Todo ello, insiste, “con el objetivo de terminar con el edadismo”.

Teresa y el blusón azul

Durante meses, los que han participado en el proyecto se han cosido su propia ropa de alta costura que luego han mostrado en el desfile. Una de las protagonistas ha sido Teresa Triguero que, a sus 78 años, reconoce que su vida ha sido dura, pero que no ha bajado la cabeza. Relata a Expósito que ella ha “desfilado por la vida como un hacha, pero en una pasarela jamás”. “La vida sí que la he paseado duramente, quizá por eso hoy hemos salido bien a la pasarela”.

Solo han desfilado 15 aunque muchos más han participado en el proyecto; una actividad en la que todos coinciden que les ha ayudado a superar sus complejos. La elección de la moda como herramienta para luchar contra los estereotipos no es casual, Elena explica en La Linterna por qué. “En el día de hoy ha sido la moda porque creemos que la moda transgrede y cambia. Entonces, a través de la moda, pues queremos romper los estereotipos con razones de la edad”.

En la pasarela se vieron vestidos muy variados, confeccionados con todo tipo de sedas. Las chaquetas de los hombres también estuvieron a la altura. Todas las prendas parecían cosidas por profesionales y el de Teresa era especial. “He vestido una especie de blusón color azul, que a mí el azul es el que me gusta, y sí, era muy muy muy bonito”, cuenta ella misma orgullosa.

La reacción del hijo de Teresa

Como cualquier diseño, de cualquier colección, cada vestido fue presentado bajo un nombre que representaba la atmósfera que la prenda había creado mientras era confeccionada. La de Teresa también tenía su significado. “Como en el momento que hablaba el comunicador a través del micrófono, la verdad yo estaba desfilando, entregada al público, no me he enterado lo que hayan dicho”, reconoce la mujer entre risas. Supone Teresa que “todo aquello era como un apretón de toda la gente, un abrazo muy grande de todos, pues tiene que haber dicho cosas muy lindas”.

El evento ha sido todo un éxito gracias al trabajo duro que todos han realizado durante meses. El resultado final no pudo ser mejor; sólo hay que escuchar a los protagonistas cómo describen el momento del desfile y cómo recuerda Teresa lo que le dijo su hijo al terminar. “Me ha dicho eso, lo que dicen los hijos a los padres y viceversa: “estoy orgulloso de ti”, y te dice que te quiere, que te ama, te abraza y esas cosas”. Reconoce la mujer, de 78 años, que fue un momento “muy bonito”. “Mi vida es muy bonita”, cuenta emocionada.

Un final perfecto después de unos meses de esfuerzo y, sobre todo, un objetivo alcanzado: romper los estereotipos en nuestra sociedad sobre las personas mayores. Este desfile es uno de los muchos proyectos de la asociación Asispa, como cuenta la Elena Sampedro. “Tenemos nuestra página que es Asispa.org y por ahí y en nuestras redes sociales nos podremos seguir, a través de Instagram, de Facebook, todas las próximas pues la verdad que están bien afogidas porque cuanto más seamos colaborando y trabajando juntos pues mejor resultado tendremos”.

Aispa lleva desde 1980 proporcionando servicios intergrales a personas mayores para que puedan desarrollar su proyecto vital y mejorar su calidad de vida, porque cumplir años no debe ir de la mano de la exclusión. Y, si no, que se lo pregunten a estos mayores que han confeccionados las prendas con las que han desfilado en una pasarela muy especial.