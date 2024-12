El secretario de Estado de seguridad, sobre el nuevo registro de viajeros: "La mayoría de datos no difieren, pero sí hay una novedad"

Este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros que van a tener que implantar todos los establecimientos del sector turístico: hoteles, agencias de viajes o empresas de alquiler de vehículos. Todos deberán compartir con el Ministerio del Interior decenas de datos de clientes, 28 datos más que antes. Sara, responsable de un hotel en la zona histórica de Santiago de Compostela, denuncia en COPE que esos datos serán: DNI, teléfono fijo, teléfono móvil, el correo, número de viajeros, el número de cuenta bancaria o preguntas sobre la edad de algunos acompañantes.

Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, explicaba estas medidas polémicas en La Linterna y señala que “teníamos una regulación obsoleta quen en el caso del sector de hostelería, era del año 59; en el caso de alquiler de vehículos a motor, era del año 74, y no se reflejaban los nuevos fenómenos que se estaban produciendo en la actualidad, como el alquiler de viviendas turísticas, o la posibilidad de realizar reservas por internet”, apunta.

También, aclara Pérez, los retos en seguridad han cambiado en España: “somos uno de los países más seguros del mundo, y para seguir siendo lo necesitamos acompasar la reglamentación en cuanto a registro de hostelería y de alquiler de vehículos a motor a las necesidades actuales”.

Regulación en otros países

En lo que respecta a las condiciones de este tipo en otros países del entorno europeo con los que España compite en turismo, señala el secretario de Estado que “la normativa española se basa en las obligaciones recogidas que tenemos en el acuerdo Schengen”. Recalca en La Linterna que esto “no es solo un mandato del artículo 25 de nuestra propia ley de seguridad ciudadana, sino también en normativa europea”.

Europa Press El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez

Qué datos nuevos se recogen en realidad

Eso sí, en lo que ha querido insistir el secretario de Estado ha sido en lo que se refiere a los datos de cada pasajero. Asegura Pérez que “no difieren de lo que se recogía anteriormente”. “Estamos hablando de nombre y apellidos, estamos hablando de número de documento de identidad o de pasaporte, estamos hablando de un contacto, de un teléfono móvil, de un teléfono fijo o de un correo electrónico”, subraya.

Eso sí, reconoce que sí que es cierto que existe una novedad desde este 2 de diciembre: el que si uno va acompañado de menores tendrá que comunicar qué filiación, “qué relación le une a ese menor”. Y, respecto a los datos de la transacción económica, “tampoco difieren en gran medida de lo que se recogía antes”, defiende Pérez. “Estamos hablando de la fecha del contrato, es decir, la fecha en la que se realizó la reserva, la entrada, la salida y el medio de pago”.

Por último, ha querido poner un ejemplo muy concreto en La Linterna: “cuando se está diciendo si van a pedir la tarjeta de crédito en todo caso”, la respuesta es que no. “Si usted no ha pagado con tarjeta de crédito, el establecimiento no es tu obligado a pedir la tarjeta de crédito”. “Únicamente se solicitarán datos en los que el establecimiento tenga acceso a ellos por su operatividad usual, ningún dato más”, concluye.