¿Realmente tienen sentido centros como el de Albania para migrantes?: "Son medidas cosméticas"

El Gobierno de Italia ya ha puesto en marcha su polémico plan migratorio. A primera hora de este miércoles, un barco de la marina italiana llegaba hasta Albania para trasladar a 16 inmigrantes, rescatados el día anterior, al centro de internamiento y repatriación ubicado en el país balcánico.

Se trata del mayor proyecto de externalización de fronteras concretado por un país de la Unión Europea. Tíscar Espigares, es responsable de la Comunidad de San Egidio en España, y explica en La Linterna que se trata de “una decisión del todo inapropiada”. “¿Cuál es el delito que han cometido las personas trasladadas a Albania?”, se pregunta en COPE.

EFE Comisario europeo Oliver Varhelyi

El objetivo es permitir llevar al suelo albanés los trámites de solicitud de asilo y posible repatriación de personas rescatadas en el Mediterráneo. Sin embargo la complejidad de los traslados, el alto coste y una sentencia europea que recorta drásticamente el número de países cuyos ciudadanos se pueden trasladar cuestionan la viabilidad del proyecto.

15 países podrían dar luz verde

Para muchas asociaciones el acuerdo ni siquiera respeta los derechos de los inmigrantes. “Son lugares donde los migrantes son retenidos en condiciones similares a una prisión y, si no se resuelve su solicitud de asilo, son repatriados a su país de origen”, añade Espigares.

La Presidenta de la Comisión europea no ve con malos ojos que este plan sea ejecutado por los 27. España está en contra pero habría otros 15 países que podrían dar luz verde al acuerdo. Von der Leyen asegura que uno de los motivos es que solo cerca del 20% de los nacionales de terceros países que reciben la orden de abandonar la UE, son devueltos. Para Espigares, “se corre el riesgo que en estos centros se produzcan violaciones de los derechos humanos”.

EFE Activistas con una pancarta de Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama

¿Es realmente efectivo?

Meloni defiende que, a cambio del respaldo de Albania, hará lo que estuviera en su poder para apoyar la adhesión del país a la UE. Se espera que la mayoría de las solicitudes sean rechazadas porque los países de los que proceden los solicitantes se consideran seguros, lo que limita las posibilidades de concesión del asilo.

Mauricio Valiente, director general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, señala que este acuerdo es “es el efecto perverso de haber convertido la migración en una tema de debate político con altas dosis de demagogia”. “Los gobiernos que se han alzado con ese discurso se han visto obligados a tomar medidas que, desde el punto de vista de su eficacia, no tienen ningún sentido”, añade, antes de sentenciar que se trata de “una medida muy poco razonable”.

No obstante, señala Valiente, si uno hace un repaso de las políticas de la UE “no son novedosas, se vienen repitiendo desde los años 90”. “La migración es una realidad, y es muy difícil pensar que se puede ordenar con este tipo de medidas, que son cosméticas y no van a tener repercusión más allá que hacer más difícil la vida de migrantes que no han cometido ningún delito, que lo que quieren son mejores alternativas para su vida”, concluye.