Por qué los medicamentos para mascotas son más caros en España, Francia y Chipre que en el resto de Europa

En España tenemos más de nueve millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. La suma de los dos dan cerca de 15,2 millones de animales, más del doble de niños menores de 14 años. O lo que es lo mismo, mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos históricos, cada vez son más personas que deciden tener una mascota como miembro de su familia.

En general en España se tiene menos hijos, pero es curioso como las cifras van evolucionando en función de la edad de la madre. Mira según la Encuesta de Fecundidad , de 18 a 29 años no se tienen hijos porque se considera una edad muy temprana para tenerlos. De 30 a 34 porque no se tiene suficiente nivel económico. De 35 a 39 porque no se encuentra la pareja perfecta, y de 40 en adelante no se tienen hijos por una cuestión de edad. Son algunos de los motivos que empujan a tener mascotas.

Alamy Stock Photo Dos perros miran a su dueña

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hubo un total de 322 mil nacimientos, cerca de 6.000 menos que el año anterior. Es la cifra más baja desde el comienzo de la serie histórica en 1941. Por el contrario las mascotas no dejan de crecer. Pero, ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuánto nos gastamos? Un tema que ha querido analizar este viernes Ángel Expósito en La Linterna.

El precio de los medicamentos

Durante años seguro que has visto esas tiendas en las que se vendían animales. Pues bien, desde el pasado 29 de septiembre la compra está prohibida y solo se podrá realizar a través de criadores que estén registrados como tales. Impedirá comercializar con perros, gatos, conejos o hurones, poniendo en juego casi 200.000 empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden mascotas, alimentos y accesorios, un mercado de 4 mil millones al año.

Cristina Velasco, veterinaria y Presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz confirma en La Linterna que en las clínicas ha aumentado el número de clínicas en la provincia andaluza. “Tendremos unas 200 clínicas o 215 clínicas censadas en nuestro propio registro, que seguro que hay más, porque ya sabes que las clínicas se registran en los municipios y a veces pues no estamos perfectamente interconectados”. El motivo: que ha aumentado el número de animales de compañía.

Uno de los temas más polémicos que van de la mano de la nueva Ley de Bienestar Animal es el IVA: los profesionales llevan muchos meses luchando por la rebaja del IVA. “Estamos en el 21%”. “Es una locura, porque nosotros actuamos desde la salud pública. La actuación del veterinario no solamente es un lujo (aunque tener una mascota parece que hoy en día es un lujo) es una actuación sobre la salud pública, porque cualquier acto que tú hagas sobre tu mascota, tu perro, gato o cualquier otro animal que tengas en casa, incluidas las exóticas, es un acto sobre salud pública”, explica.

Así, pone de ejemplo la vacunación de rabia o las desparasitaciones. “Todo eso va encaminado a que no se enfermen y se contamine la población”, aclara. Por eso, subraya, se vacunan los animales y se protegen, para protegernos a los seres humanos. “O sea que al ser un acto de salud pública, no sé cómo los tienen sometidos a ese 21%. “Y luego, además, la dispensación y tratamiento de los medicamentos, que el medicamento soporta un 10%”.

Y es que solamente hay tres países en Europa, Chipre, Italia y España, que no permite la dispensación de medicamentos en el tratamiento a sus pacientes. “Y entonces un medicamento está al 10%, en cambio, al someterlo dentro del acto clínico, pues hay que cobrarlo al 21”. Algo que encarece notablemente el acto comercial. “Al final encarece el tratamiento y el cuidado de tu propio animal, claro que sí”, concluye.