María, tras 23 años en Estados Unidos, sorprende a Expósito al responder si aconsejaría a los argentinos emigrar

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se ha desplazado este martes a hasta la ciudad de Miami, donde ha conocido los testimonios de partidarios tanto de Donald Trump como de Kamala Harris, así como la realidad social y económica del país. Desde el dilema de las armas hasta la inmigración en un análisis profundo desde el estado de Florida, una zona de tendencia republicana en los últimos años.

Millie Herrera es de origen cubano, con antepasados españoles, y es la vicepresidenta de los Demócratas en el condado de Miami-Dane. Cuenta en los micrófonos de COPE que sus abuelos eran tanto de Galicia, Asturias, Palencia, como de Canarias. “Hay un movimiento muy fuerte con Kamala, en sólo 4 meses ha recaudado 1.2 billones de dólares y ha motivado, sobre todo, a las mujeres”, cuenta a Expósito.

Rubén Corral Millie Herrera, cubana, vicepresidenta de los Demócratas en el condado de Miami-Dane

Lázaro, cubano pro-Trump

Lázaro es un cubano que llegó a EEUU 1980 hace campaña por Trump: “El partido Republicano está representado por un hombre que es el que lleva la mejor solución para esta nación, ya lo demostró cuando los países terroristas le respetaron en su mandato y no hubo guerras, la única fue cuando Clinton pidió a los chinos que hicieran algo contra los aranceles”, se queja en La Linterna el hombre, que porta una camiseta con el intento de asesinato al expresidente.

Sobre las polémicas con prostitutas y Hacienda, Lázaro defiende que “Trump ha sufrido una cacería de brujas, la Constitución ampara que haya rejuegos con la situación económica de cada cual, y cada uno la impera como quiera, cada uno puede negociar un préstamo con el banco con el sobreprecio que quiera”.

Rubén Corral Lázaro, cubano simpatizante de Donald Trump

Emigrar de Argentina a Estados Unidos

Mónica Vázquez es la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, y cuenta en COPE que el país norteamericano “hay una obsesión en este país por la manufactura nacional, porque las grandes producciones de tecnologías y de construcción sean norteamericanas”. Eso sí, matiza que “no hay grandes diferencias” entre los programas de Harris y Trump en materia económica: “son dos partidos que anteponen la economía y el bienestar social”.

María es Argentina, lleva 23 años en Estados Unidos y se mudó a Nueva Jersey empujada por el corralito, aunque hasta 2018 permaneció documentada y ahora vota por primera vez. Cuenta a Expópsito que “no hay manera de legalizarse”. “Yo llegué con una idea ingenua, pensaba que era más sencillo, aunque mi esposo era arquitecto”.

Rubén Corral Expósito, junto a un vehículo con mensajes pro-Trump

Eso sí, siempre pensó en volver, pero no pudo. “Llegué a los 35 y ya pensaba que era vieja, que si volvía a Argentina qué iba a hacer y cómo iba a conseguir trabajo”. Ahora, con su situación ya regularizada, confiesa que “creía que iba a estar más entusiasmada por votar en Estados Unidos” por primera vez, “pero Kamala no me inspira, la última vez que me pasó fue con Obama, y nos defraudó”.

Pero el momento que más ha sorprendido al director de La Linterna ha sido cuando le preguntaba si eecomendaría el sueño americano a tus amigos y tus familiares en Argentina: “No, al menos no de la forma que yo lo hice, aunque no nos fuese mal a nosotros”, aclara. “Entiendo que la gente venga, y va a seguir pasando, porque el mundo está hecho mierda, y la gente viene por necesidad, por aspiraciones y esperanzas”, incluso “hay gente que prefiere estar presa en zonas de detención con tal de poder salir y buscar el sueño americano”.

Rubén Corral Alejandra, madre de Victoria, superviviente del tiroteo en Parkland

El dilema de las armas

Hace 6 años se produjo la mayor matanza que se recuerda de un alumno, 17 muertos. Nicholas Cruz se metió en las aulas que pudo y disparó contra sus compañeros. Alejandra, venezolana, es madre de Victoria, que sufrió en 2018 la matanza del instituto de Parkland. “Es aterrador enterar que eso está pasando en el colegio de tus hijos, el sitio supuestamente más seguro”, cuenta a Expósito. “Mi hija tenía 15 años en ese momento, era el día de los enamorados y le habían regalado un oso de peluche”.

“No podía entender lo que estaba pasando, mi hija estuvo en el primer aula donde se produjeron los disparos, el tirados disparó a través de la ventana con un rifle automático y allí murieron tres chicos, compañeros de Victoria”, cuenta emocionada. “Mi hija nunca va a volver a ser igual, era una niña inocente y tranquila, y ya no ve la vida de la misma forma, ni para ella ni para ninguno de los otros chicos”.