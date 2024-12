Luis del Val: "Cuando esas tontas dicen que hay que 'amar la paz' se olvidan de que gracias a estar preparados en Lepanto hoy no llevan burka"

¿Estamos preparados para la guerra? Sociológicamente, nuestros militares sí, la sociedad yo no lo sé, me parece que no. Mi bachillerato, Ángel, comenzó a los 11 años, y a esa edad leí o traduje de latín una frase que decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra. Por supuesto que yo entonces no entendí lo que quería decir hasta pasada la reválida. Pero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la excepción de la Guerra de los Balcanes, hemos tenido paz hasta que el déspota de Rusia, Putin, invadió Ucrania.

Y la paz se basó en la creación de la OTAN, y en que en la Guerra Fría es muy difícil que se caliente, porque las peligrosas armas nucleares pueden llevarnos al desastre y a un camino sin retorno, y todo el mundo quiere volver de una guerra. Incluso Putin. Y China le hará arrumacos, pero la dictadura china necesita consolidar su prosperidad y tiene tantos activos en la bolsa de Nueva York que le pondrá buena cara al déspota y no le renegará, pero porque así se debilita Rusia y nos debilita un poco a Occidente.

Nadie quiere la guerra. Pero cuando esas tontas contemporáneas dicen que lo que hay que hacer es amar la paz, como si la regalaran en el Black Friday, se olvidan de que gracias a estar preparados en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, no están hoy nuestras esposas e hijas con un velo o un burka, porque los musulmanes ya habían llegado hasta Viena. Y si no hubiera sido por Estados Unidos y el casi millón de soldados que envió Canadá en 1944, igual ahora la esvástica nazi se veía en todos los ayuntamientos y edificios oficiales de Europa.

Y no me cae nada bien Donald Trump, no me cae bien. Pero cuando dice que los europeos nos debemos rascar el bolsillo, tiene razón, porque Estados Unidos es, hasta ahora, el país que ha puesto más muertos y más dinero para salvar las democracias europeas. Bueno, también podemos quedarnos solo en pedir la paz, como cualquier tonta contemporánea, y dejar que Putin invada el continente.