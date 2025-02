Luis del Val: "Si los poderosos pueden invadir y no sucede nada, entonces sobran la OTAN, Naciones Unidas y hasta las embajadas"

No sé si estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo mundo, en cualquier caso un cambio de reglas creo. Yo soy más optimista, a mí me parece que cambian las reglas, no sé. Ignoro si en la primavera próxima las faldas se llevarán cortas o largas, pero en gobernantes parece que la moda que manda es la chulería y la exhibición de músculo.

Ucrania es un piso modesto, llega un vecino que está pared con pared y tiene mucha más extensión y se apodera del recibidor, digamos de Crimea. Como nadie dice nada y solo hay protestas, al cabo de ocho años ese mismo vecino y poderoso vuelve a invadir también la cocina y un dormitorio del vecino modesto. Esta vez hubo algo más que protestas. Hubo una guerra que como has dicho hace poco, a finales de febrero cumplirá tres años.

Un vecino de otro continente, Donald Trump, tan chulo y tan exhibidor de músculo como Putin empieza a negociar con el vecino invasor sin hablar con el vecino invadido y olvidando al resto de los vecinos de la urbanización, pongamos que hablo de la Unión Europea. Parece que al vecino invadido le van a decir que acepte que el invasor grande y poderoso se quede con lo invadido y así se termina la guerra. Esto se parece a la justicia y a la ética como una tarta de chocolate y un roscón de nata se parecen a una mierda de vaca.

Si los chulos y poderosos pueden invadir cuando les pase por su soberbia y no sucede nada, sobran la OTAN, sobran Naciones Unidas y sobran hasta las embajadas. Si Donald Trump cree que va a hacer grande a Estados Unidos colaborando con los chulos invasores y despreciando a sus socios naturales, habrá que empezar a estudiar chino porque el futuro está mucho más cerca. Y los dirigentes chinos demuestran bastante más inteligencia, prudencia y sabiduría que estos chulos de la taberna internacional.

Ah, y si en la UE el chulito de Víctor Orbán rinde homenaje al gran chulo de Putin, pues que Hungría salga de la UE o que le den las llaves de Hungría a Putin para que la invada. Esto ya no es ni una moda de chulos ni un cambio de ciclo. Estamos ante un enorme cambio de las reglas que hasta hace poco regían el mundo.