Luis del Val: "Es como si en Guernica Franco hubiera dicho que, aprovechando las ruinas, lo mejor iba a ser construir otra ciudad"

Hay que reconocer que los millonarios, hijos de millonarios, piensan de otra forma bastante diferente de la gente común. Eso de despachar a todos los habitantes de Gaza y no dejar que vuelvan para convertir aquello en unas urbanizaciones llenas de hoteles y resorts es algo que no se le ocurre a ninguna persona medianamente normal.

No sé, es como si en Guernica, después del bombardeo de la Legión Cóndor, donde murieron 1.654 personas, Franco hubiera dicho que, aprovechando las ruinas, lo mejor iba a ser construir otra ciudad. O como si en Belchite, donde las tropas republicanas en aquel mismo verano del 37 lograron en dos semanas, bombardeando el pueblo, triplicar el número de muertos, 5.000, 5.000 muertos. Y les hubieran dicho que no volviera nadie y se fueran a vivir a otra parte. Por cierto, estos chicos de la memoria histórica solo hablan de Guernica, nunca de Belchite, en Aragón, como si los muertos solo tuvieran derecho a compasión si morían en un bando. Pero vamos a lo nuestro.

Empiezo a entender un poco a Trump. Dice lo primero que se le pasa por la cabeza, porque nunca ha dependido de otro que no fuera su padre, y eso en muy pocos años. No ha hecho la mili, y eso se nota en que saluda llevándose la mano a la sien, cosa que ni siquiera hace el soldado uniformado si no tiene cubierta la cabeza por un gorro o una gorra de plato. Estoy seguro de que es incapaz de reírse de un chiste soso porque nunca ha tenido un jefe que los contara mal.

Esto me recuerda a aquel niño riquísimo, hijo de un padre riquísimo, el día que en clase les pidieron una redacción sobre una familia pobre. El niño rico no sabía por dónde empezar. Y al final su redacción comenzaba así: "Era una familia muy pobre. Vivían en un palacio pobre. Todos los criados eran pobres. En el garaje solo había coches pequeños y viejos como los de los pobres". Trump es fiel a sí mismo. Casi le empiezo a entender las melonadas que suelta.