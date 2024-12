Luis del Val: "Si fueras uno de los tres millones de parados que hay en España, te librarías de las cenas de empresa"

Casi todas las celebraciones sociales tienen sus partidarios y sus detractores, desde las bodas a los aniversarios. Y las comidas y cenas de empresa, con motivo de la Navidad, no se escapan de esta división de opiniones. Y el sector gruñón muestra sus reticencias y los simpatizantes sus ventajas. El protestor suele alegar que es un complemento del tópico de que la empresa es una familia y que disponer del tiempo libre de los empleados para eventos sociales es perjudicarles el poco tiempo del que ya disponen para estar con la familia.

Recuerdo a un amigo gruñón que decía que si la empresa es una familia, se trata de una familia donde abundan las suegras inoportunas y los cuñados pesados. Por contra, los adeptos aducen con razón que reunir a las personas que trabajan muchas horas juntas en un ambiente lejos de las tensiones laborales, relajado, ayuda a conocer los aspectos humanos y la personalidad social tanto de compañeros como de jefes. El jefe viene a ser como el capitán que se reúne fuera del cuartel con soldados y suboficiales, todos sin uniforme y sin necesidad de dar o cumplir órdenes.

La digitalización de algunas empresas ha traído además un factor nuevo, el encuentro con personas a las que el teletrabajo ha alejado de la coincidencia en el mismo lugar durante muchos días. ¡Caramba Alberto, lo que has engordado! Y casi siempre que me encuentro con algún miembro del sector gruñón protestando porque le gustan más las comidas que las cenas o al revés, y que mejores sueldos y menos fiestas o cualquier otro agravio similar, les digo lo mismo. Si fueras uno de los tres millones de parados que hay en España, te librarías de ese engorro y esa molestia. Y observo que se callan y no añaden ningún comentario.