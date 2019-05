José Luis Ábalos se lleva un 'zas' por su concepto de "coalición"

Tiempo de lectura: 1



Sí. Han oído bien. José Luis Abalos es ahora el coordinador del PSOE para los pactos electorales. Ha sido ministro, portavoz, todo lo que se les ocurra en la era Sánchez. Porque él es muy de Sánchez; ya desde la época del coche. Pues ahora es el que habla; a Lastra le dejan menos abrir la boca porque, porque ella habla con Irene Montero y ya.

Pues el portavoz, ministro, coordinador de pactos hasta el infinito y más allá ha hablado de Podemos. Dice que por poder pueden; pero ya menos. Ha anunciado que su jefe no se opone a la incorporación de miembros de Podemos en el Gobierno de Sánchez. Pensarán ustedes: ah, una coalición, de toda la vida. Pues no. Va a ser que no. Escuchen al portavoz, ministro, coordinador de pactos. Ah, que no os gusta. ¿Se acuerdan del cuento Alicia a través del espejo?