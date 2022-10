Jon Uriarte señala por qué el MoMA colgó del revés un cuadro hace 75 años: “Yo entiendo el despiste”

Un cuadro de Mondrian ha estado 75 años colgado de un museo al revés y el comunicador de COPE, Jon Uriarte, ha querido explicar en La Linterna el motivo de la confusión: “Yo entiendo el despiste”. Está en el museo de Düsseldorf y va a seguir así porque tienen miedo que, al darle la vuelta, se estropee. La verdad es que es un cuadro con unas cuantas rayas para un lado y para otro, te da igual como esté. Pero esto pasa por no saber de pintura, por eso COPE te ayuda a apreciar correctamente la pintura y el arte moderno.

El cuadro esté se llama 'New York City 1' y data de 1941. “En una foto de 1944, vi que el lienzo estaba en el otro sentido sobre el caballete. Eso me intrigó", declaró Susanne Meyer-Büser, comisaria de la muestra, en una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung. La composición de la obra es de varios trazos rojos, amarillos y azules que se cruzan en ángulos rectos. Y es que el primer lugar en el que fue expuesta fue en el Museum of Modern Art (MoMA) tan sólo un año después de que lo pintasen. “Parece un mantel”, comenta Expósito.