Diego Garrocho: "Los verdaderos líderes no eluden la responsabilidad, sino que se hacen responsables de lo que no cometen"

La responsabilidad es un concepto mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar. En un contexto de corrupción política, como el que está explotando delante de nuestras narices, vamos a ver a muchos redefinir en qué consiste.

En su acepción más literal, ser responsable es ser capaz de responder de las propias acciones, dar cuenta de lo que hacemos y asumir las consecuencias de nuestra conducta. Aristóteles diría que uno es responsable de algo cuando es causa y principio de ese algo. Esta caracterización de la responsabilidad es casi equivalente a la imputabilidad jurídica. Pero existen usos y acepciones mucho más ambiciosos.

Hay como señalar a Hannah Arendt un uso de la responsabilidad muy específico como es la 'responsabilidad colectiva'. En ocasiones somos responsables de cosas que no hemos hecho, pero que hemos permitido que se hagan e incluso en algunas ocasiones somos también responsables de todo lo que ocurre en nuestro ámbito de vigilancia.

Hay como bien se sabe 'responsabilidad invigilando' cuando nos correspondería supervisar la conducta de otros y hay 'responsabilidad ineliguendo' cuando hemos escogido a alguien para realizar una tarea y esa persona, por ejemplo, nos ha salido rana.

El filósofo Emmanuel Levinas nos recordó que hay otra forma de ejercer la responsabilidad que no tiene tanto que ver con la causalidad ni con la culpabilidad, sino con una forma de acogida. Ser responsable de alguien es ser capaz de responder por ese otro, asumir su interés y su cuidado e incluso defender a ese alguien como si fuéramos nosotros mismos.

Remato con una frase algo hiperbólica de Dostoyevsky en 'Los hermanos Karamazov' que, sin embargo, me parece de lo más sugerente. “Todos somos responsables de todo y de todos ante todos y yo”, decía un genio del personaje ruso, más que los otros. Ahora que se habla tanto de liderazgo habrá que recordar que los verdaderos líderes no son aquellos que eluden la responsabilidad sino aquellos que se hacen responsables incluso de lo que no han cometido. No sé tú, pero yo cada vez echo más de menos a gente que diga “yo sí he sido, yo sí lo hice”.