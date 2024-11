Diego Garrocho: "La filosofía ni nos hace mejores ni es una disciplina que sirva para legitimar un régimen político"

¿Tiene algo que ver la filosofía con la democracia? Me temo que al contrario de lo que piensan algunos, no existe ninguna relación específica entre la filosofía y la democracia. Debo confesar además que me aburre soberanamente cuando algunos colegas intentan legitimar el quehacer filosófico concediéndole propiedades salvíficas que ciertamente no tiene.

Así que siento decepcionarte, Ángel, pero la filosofía ni nos hace mejores ni es una disciplina que sirva para legitimar un régimen político, o no al menos un régimen frente a otros. Es cierto que gran parte de los teóricos de la democracia han sido filósofos, y eso nos permite rescatar con frecuencia algunas citas elegantes.

Sin embargo, también podríamos recurrir a autores igualmente ilustres para justificar pulsiones totalitarias, como ocurre por ejemplo con Rousseau, o también para ejercer severas críticas contra la democracia, como hiciera el propio Platón. Es más, me atrevería a decir que la filosofía surge casi como una reacción a los excesos de la democracia, pues fue un tubular el que condenó a Sócrates a un juicio que sabemos que fue perfectamente desleal.

El más justo y el más sabio de los atenienses fue condenado a morir por culpa de imputaciones falsas e infundadas. La turba, tantas veces mediocre, decidió sacrificar al mejor de sus ciudadanos. Algunos de hecho dicen que contemplar semejante injusticia fue lo que le hizo a Platón que se dedicara a filosofar el resto de sus días. Si me lo permiten entonces, me atrevería a pedir que no seamos pacatos y que no queramos hacer de la filosofía algo que no es.

Muchas son sus virtudes, pero no creo que sea una forma de sabiduría especialmente democrática, de hecho me atrevería a señalar que de la filosofía cabe decir lo que Schopenhauer sostenía de la esgrima. El arte de emplear la espada no nos convierte en caballeros o en asesinos. Del mismo modo, el manejo de argumentos y los razonamientos abstractos puede servir a fines nobles, por supuesto, pero también pueden servir a los propósitos más viles que podamos imaginar.